Calciomercato Milan, QUESTO COLPO dalla Roma si complica: JURIC spinge per la sua permanenza. Le ultimissime

Nicola Zalewski è ormai da tempo un obiettivo del calciomercato Milan. Il calciatore polacco classe 2002 non sta in questo momento attraversando un bel periodo alla Roma. La proprietà, infatti, per spingerlo a trasferirsi al Galatasaray l’ha messo fuori rosa.

Ora, però, con l’arrivo di Juric in panchina le cose sono cambiate. Il tecnico ex Torino stima molto Zalewski ed ha anche annunciato il suo rientro graduale in squadra. Il polacco, comunque, ha il contratto in scadenza nel 2025.