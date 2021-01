Calciomercato Milan, Colombo può andare in Serie B: piace al Pescara

Colombo, giovane attaccante del Milan, potrebbe lasciare i rossoneri e accasarsi altrove in questa sessione di mercato

Lorenzo Colombo, giovane attaccante del Milan nato nel 2002, piace al Pescara. Come riportato dal sito Pescarasport24.it, la società abruzzese è sulle tracce della punta rossonera.

Il Milan, è disposto a trattare la cessione di Colombo, ma non sembra convinto dell’idea di darlo via in prestito. Se in questo mercato di gennaio ci sarà occasione di monetizzare in maniera importante con la vendita di Colombo, la dirigenza milanista non si lascerà sfuggire l’occasione.