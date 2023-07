Chukwueze Milan: la speranza del Villarreal è questa! I dettagli. C’è ancora distanza sul prezzo, ma il club spagnolo preferisce attendere

Al mercato rossonero manca uno slot extracomunitario per questa sessione di calciomercato. Sono diversi i nomi che potrebbero contendersi questo posto, ma la priorità del Milan è Samuel Chukwueze, esterno del Villarreal.

La richiesta del club spagnolo è di 35 milioni, una cifra troppo alta per la società rossonera. Il Villarreal non può attendere molto, perché il giocatore è in scadenza di contratto, ma la speranza è quella che un club inglese paghi la cifra loro richiesta. Ad ora, dunque, è l’attesa a farla da padrone in questa trattativa. Lo scrive Tuttosport.