Chukwueze Milan: accordo trovato! Ecco quando sarà a Milano. Il colpo più caro finora del mercato rossonero arriverà nelle prossime ore

Il Milan ha trovato l’accordo con il Villarreal per Samuel Chukwueze. Si tratta di 20 milioni più 8 di bonus al club spagnolo, per siglare quello che è il settimo colpo di questa sessione di calciomercato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Chukwueze arriverà all’inizio della prossima settimana per visite mediche e firma. Poi partirà anche lui per gli Stati Uniti d’America per rendersi disponibile per Pioli e aggregarsi al resto del gruppo.