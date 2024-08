Calciomercato Milan, Chiesa LASCIA la Serie A: Firma VICINISSIMA, giocherà in QUEL campionato

Calciomercato Milan, Chiesa è pronto a lasciare la Serie A: accordo ad un passo tra Juve e Barcellona, i termini dell’affare

E’ in discesa l’operazione che porterà Chiesa a diventare un nuovo giocatore del Barcellona dopo essere finito ai margini della Juve.

In base a quanto riferito da Tuttosport la mossa fondamentale è stata fatta dall’attaccante che ha deciso di abbassarsi l’ingaggio per venire incontro alle esigenze dei blaugrana. Il Barcellona conta di trovare l’accordo per un contratto triennale a 4 milioni a stagione e stanno liberando il posto per tesserare Chiesa. La Juve punta a incassare 15 milioni tra parte fissa e bonus, mentre gli spagnoli ne propongono 10 più 2 di bonus . Il calciomercato Milan è ormai fuori dalla corsa al calciatore: solo un clamoroso dietrofront potrebbe riaprire i giochi.