Calciomercato Milan, chi è Noa Lang: obiettivo dei rossoneri

Negli ultimi giorni, sembra aprirsi una nuova pista di mercato in casa Milan: pista che porta al giovane Noa Lang.

Noa Lang è un centrocampista offensivo, preferisce partire da sinistra, classe 1999 di proprietà del Club Bruges, arrivato in estate dall’Ajax. Nella stagione in corso, ha collezionato 32 presenze, in tutte le competizioni, 8 gol e 11 assist. Il calciatore, secondo quanto riporta la Gazzetta, sarebbe nelle mire del Milan per la sessione di mercato estiva. Attenzione, però, ad Arsenal, Liverpool e Borussia Dortmund che proveranno ugualmente ad affondare il colpo in estate.