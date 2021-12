Christensen potrebbe essere depennato dagli obiettivi di mercato del Milan. Il Chelsea è pronto ad offrirgli il rinnovo

Christernsen più lontano? Secondo quanto riportato da Metro il Chelsea è pronto a blindare due difensori: si tratta di Andreas Christensen e Thiago Silva, entrambi a scadenza.

Pronto un contratto quadriennale per il danese, accostato in questi giorni al Milan, con opzione per una quinta stagione. Per il brasiliano, 37 anni, l’accordo sarà di una stagione. Diverso il discorso di Antonio Rudiger, destinato a lasciare il club al termine della stagione.