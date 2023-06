Milan, Tonali al Newcastle? Spunta l’enigmatico like di Leao – FOTO

Calciomercato Milan, la possibile cessione di Tonali agita l’ambiente rossonero: spunta un enigmatico like di Leao

E se Sandro Tonali lasciasse il Milan? Il centrocampista rossonero piace al Newcastle al punto che i Magpies avrebbero offerto 80 milioni. E nel dibattito generale Rafael Leao fa la sua comparsa in gamba tesa.

Il portoghese ha lasciato un enigmatico like al seguente tweet: «A 80mln si può valutare la cessione o dobbiamo essere l’unica squadra a non vendere i giocatori?». Un semplice errore o c’è qualcosa di più? L’ultimo tweet a cui il portoghese aveva messo il like era proprio in riferimento alla fascia da capitano al centrocampista in nazionale Under 21.