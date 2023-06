Calciomercato Milan, Besiktas su Rebic: due le opzioni sul tavolo

Calciomercato Milan, Rebic resta in uscita e piace molto al Besiktas: due le opzioni sul tavolo ma i turchi non hanno fretta

Ante Rebic non fa più parte dei piani tecnici di Stefano Pioli e, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è in uscita nel calciomercato Milan.

Sul calciatore, che con il Diavolo ha un contratto fino al 2025 da 3.5 milioni di euro a stagione, c’è forte l’interesse del Besiktas: i turchi garantirebbero a Rebic lo stesso stipendio attuale solo chiudendo con il Milan l’operazione in prestito (formula per ora non accettata da Furlani), altrimenti con un acquisto a titolo definitivo sulla base di 4-5 milioni chiederebbero all’esterno uno sconto sull’ingaggio. Il Besiktas però non ha fretta e conta di chiudere l’operazione anche nella seconda parte del mercato.