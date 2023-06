Calciomercato Milan, anche Divock Origi è in uscita dal club rossonero: al momento per lui solo interessamenti e zero offerte

Tra i tanti calciatori in uscita nel calciomercato Milan c’è anche Divock Origi. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, al momento per lui sono arrivati interessamenti dalla Turchia e dall’Inghilterra ma zero offerte concrete.

I rossoneri valutano l’attaccante 10 milioni di euro.