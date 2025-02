Calciomercato Milan, attenzione alla cessione a sorpresa: questo giocatore vuole andare via. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan sta vivendo delle ore frenetiche. Come riportato da Gianluigi Longari, a sorpresa, Bennacer potrebbe andare via.

«Il centrocampista algerino del Milan Ismael Bennacer starebbe spingendo fortemente per approdare nel Marsiglia di De Zerbi. Le parti sono a lavoro per concretizzare l’affare, che può chiudersi più velocemente anche per via del volere dello stesso calciatore, che gradisce la destinazione già dalla scorsa estate»