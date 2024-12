Calciomercato Milan, missione centrocampo per Moncada! Quattro nomi sul taccuino, c’è lui in pole

Calciomercato Milan, Moncada a caccia di un centrocampista: Belahyane e altri tre sul taccuino del DT rossonero

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan è sempre alle prese col possibile innesto di un centrocampista a gennaio. In questo senso la partita di questa sera col Verona potrebbe essere molto importante per visionare da vicino Belahyane.

I dirigenti vogliono attendere il ritorno in campo di Bennacer, che però non gioca da 4 mesi: la coperta in mezzo resta corta. Bondo, Frendrup e Cardoso del Betis gli altri profili che monitora Moncada. Il target di spesa è 15-20 milioni di euro: tutti i nomi citati rientrano in questi paletti economici.