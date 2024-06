Calciomercato Milan, Ceccarini fa SOGNARE i tifosi rossoneri: «Sta arrivando LUI, è VICINISSIMO a Milanello»

Calciomercato Milan, Ceccarini, noto giornalista, ha fatto il punto sulla trattativa Zirkzee: l’olandese è vicinissimo ai rossoneri

Dalle colonne di TMW, il giornalista Ceccarini ha fatto il punto su Zirkzee, obiettivo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Il Milan è alla ricerca della punta centrale. Zirkzee è sempre stato la prima scelta e anche il giocatore ha manifestato il gradimento. Il suo desiderio infatti è rimanere in Italia. Il club rossonero non ha problemi a spendere i 40 milioni circa della clausola rescissoria ma ora c’è da risolvere la questione delle commissioni. Il Milan cercherà in tutti i modi di trovare una soluzione. Nelle ultime ore sta salendo la fiducia. Per non farsi trovare comunque impreparati i rossoneri tengono vivi i contatti anche per altri profili. Il Milan segue anche Dovbyk del Girona, che ha chiuso lal stagione con 36 presenze, 24 gol e 8 assist. Altra opzione è Broja, di proprietà del Chelsea».