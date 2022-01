Calciomercato Milan, Castillejo resta in uscita: ipotesi Sampdoria

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan, Samu Castillejo non rientra più nei piani di Pioli e potrebbe lasciare il Milan a gennaio: ipotesi Sampdoria

Samu Castillejo resta in uscita. L’esterno spagnolo, che ha un contratto in scadenza a giugno del 2023, non rientra più nei piani di Pioli e per questo potrebbe lasciare il Milan a gennaio.

Oltre alle varie piste spagnolo, con l’avvento di Marco Giampaolo sulla panchina della Sampdoria la pista doriana potrebbe prendere piede nell’ultima settimana di calciomercato