Calciomercato Milan: trattativa ad oltranza per Castillejo al CSKA

Samu Castillejo potrebbe partire subito. L’esterno del Milan piace infatti al CSKA Mosca e in Russia il mercato è ancora aperto

Samu Castillejo piace al CSKA Mosca. In Russia il calciomercato chiude il 7 settembre, per cui il Milan ha ancora qualche giorno di tempo per piazzare l’esterno spagnolo.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com Il club russo vuole l’esterno spagnolo, dal Milan arrivano aperture totali alla cessione ma alle giuste condizioni. Al momento la trattativa va avanti ma non è vicina alla chiusura.