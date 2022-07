Calciomercato Milan: cambia completamente il futuro di Asensio. Colpo di scena in casa Real

Come riporta As questa mattina alla fine Marco Asensio dovrebbe restare al Real Madrid, rispettando l’ultimo anno di contratto che lo lega al club blanco. Nonostante l’interesse di vari club – tra cui il Milan – lo spagnolo sarebbe destinato a non partire anche per il mancato arrivo di Mbappé.

Asensio potrà infatti trovare regolarmente spazio anche in vista del Mondiale, forse più della passata stagione alla luce delle partenze Isco, Jovic e Bale. Il suo futuro tornerà poi d’attualità alla fine della prossima stagione quando potrà o rinegoziare il rinnovo col Real o decidere di accordarsi con chi vuole a zero.