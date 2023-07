Calafiori Milan: idea per la fascia, sorge un ostacolo! Lo scenario. Il giocatore del Basilea è ancora un dubbio per i rossoneri

Senza fretta, il Milan è alla ricerca di un vice di Theo Hernandez. Un terzino sinistro che sostituisca il partente Ballo Toure.

Uno dei nomi in lista è quello di Riccardo Calafiori, giocatore del Basilea ed ex Roma. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il suo nome non convince tutti a Casa Milan.