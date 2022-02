ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan, beffa Bremer? «Ha già detto di sì all’Inter». Anche i rossoneri erano interessati al brasiliano

Negli ultimi giorni, secondo calciomercato.com, ci sarebbe stata una svolta nella corsa a Gelson Bremer del Torino: il difensore è nel mirino anche del Milan. Ecco quanto riporta Calciomercato.com.

«L’Inter ha da tempo tra le mani il sì di Bremer e il calciatore brasiliano è stato chiaro anche con Cairo. Accettando il rinnovo a patto che la prossima estate i granata non chiedano le stelle per il suo cartellino. Insomma, le parti si sono venute incontro a vicenda e ad oggi Bremer ha dimostrato di essere uno che tiene alla parola data. Forse anche per questo in viale della Liberazione, nonostante la crescita esponenziale del calciatore e l’interesse di tanti club, che inizia a materializzarsi, si sentono abbastanza tranquilli. Ausilio è stato il primo a parlare con Bremer, ricevendo in cambio una stretta di mano», si legge sul portale.