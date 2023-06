Calciomercato Milan, Brahim Diaz: le ultime sul suo futuro! Il Milan cerca di abbassare la richiesta, ma il Real lo rivuole

Il direttore di Tuttomercatoweb.com, Nicolò Ceccarini ha parlato nel suo editoriale del mercato del Milan.

Ecco le sue parole su Brahim Diaz: «Difficile invece che Brahim Diaz possa rimanere in rossonero. Il Milan ha cercato di abbassare la richiesta del Real, che però è sempre più intenzionato a riportarlo alla base, in virtù anche della partenza di Asensio. Presto ci dovrebbe essere un vertice decisivo per il suo futuro.»