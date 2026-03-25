Calciomercato Milan, occhi in casa Bosnia: obiettivi in prospettiva. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan guarda con estrema attenzione al futuro, confermandosi uno dei club più attivi nello scouting internazionale. Secondo quanto riferito dal giornalista Daniele Longo, alcuni emissari rossoneri saranno presenti a Cardiff per assistere dal vivo alla sfida tra Galles e Bosnia-Erzegovina. L’obiettivo della spedizione è monitorare da vicino due profili emergenti che hanno catturato l’interesse della dirigenza di via Aldo Rossi.

Bajraktarević e Alajbegović: gli osservati speciali del Diavolo

I fari della compagine meneghina sono puntati su due giovani promesse bosniache. Il primo è Esmir Bajraktarević, esterno d’attacco classe 2005, un giocatore dotato di una tecnica sopraffina e di un dribbling fulminante, già capace di fare la differenza con la sua velocità palla al piede. Accanto a lui, il monitoraggio riguarda anche Kerim Alajbegović, giovanissimo talento classe 2007 che si sta mettendo in luce per la sua visione di gioco e una maturità tattica fuori dal comune per la sua età.

Questi profili rientrano perfettamente nella filosofia del club più titolato d’Italia, sempre alla ricerca di calciatori con ampi margini di crescita che possano integrarsi nel progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri, l’allenatore del Milan. Il tecnico livornese, noto per la sua capacità di gestire i giovani inserendoli gradualmente in contesti competitivi, segue con interesse lo sviluppo di questi ragazzi, pronti a fare il grande salto nel calcio che conta.

La strategia di Igli Tare per il futuro dei rossoneri

Dietro questo blitz in terra gallese c’è la mano esperta di Igli Tare, il DS del Milan. Il dirigente rossonero, esperto conoscitore del mercato balcanico, sta lavorando intensamente per anticipare la concorrenza internazionale e assicurarsi le migliori promesse del panorama europeo. Tare ha ricevuto il mandato dalla proprietà di rinforzare la rosa con elementi di prospettiva, mantenendo però alto il livello qualitativo della squadra.

Mentre la stagione volge al termine, il lavoro del DS del Diavolo entra nel vivo. La presenza a Cardiff dimostra che il Milan non vuole farsi trovare impreparato per la prossima sessione di trasferimenti. Se le relazioni degli osservatori saranno positive, non è escluso che la società di via Aldo Rossi possa avviare i primi contatti formali per portare questi talenti a Milanello, mettendoli a disposizione del mister rossonero.