Calciomercato Milan: Bennacer infortunato, spuntano due nomi per sostituire il centrocampista rossonero. Ultime

L’infortunio di Bennacer costringerà inevitabilmente il Milan a correre ai ripari nel corso della sessione estiva di calciomercato per sostituire al meglio il centrocampista algerino.

Come riportato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, sono due i nomi che stuzzicano la dirigenza rossonera. Da un lato Loftus-Cheek del Chelsea, dall’altro Kamada (in scadenza con l’Eintracht).