Calciomercato Milan: il Barcellona fa sul serio per Mazraoui. Il terzino dell’Ajax è seguito anche dai rossoneri

Come riportato da Mundo Deportivo il Barcellona sarebbe seriamente interessa ad ingaggiare Noussair Mazraoui a parametro zero dell’Ajax. Il club catalano si sta muovendo per piazzare una serie di colpi “gratis” (tra cui Kessie) per poi investire tutto su Haaland.

Il terzino marocchino nei giorni scorsi è stato accostato anche al Milan.