Calciomercato Milan, Bakayoko sempre in lista: ma occhio alle alternative

Il calciomercato del Milan, fin qui già ricco di affari conlusi prosegue; Bakayoko è sulla lista ma i rossoneri valutano anche altre idee

Un reparto da rinforzare. Con la partenza di Bennacer e Kessie a Gennaio per la Coppa d’Africa il Milan rischia di ritrovarsi con la coperta di centrocampo troppo corta. Ecco perchè dopo la conferma di Tonali e le valutazioni in corso su Pobega i rossoneri continuano a monitorare Bakayoko. Attenzione però perche il francese non sarebbe l’unico obiettivo per il centrocampo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport non sarebbe l’unica opzione al vaglio dei vertici di via Aldo Rossi. In questi giorni, infatti, Maldini e Massara starebbero cominciando a studiare valide alternative all’ex giocatore del Napoli.