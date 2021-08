Calciomercato Milan: un club italiano pensa a Bakayoko, Maldini avvisato

Calciomercato Milan: Tiemoué Bakayoko resta un obiettivo in mediana per il club rossonero, ma ora anche la Juventus sarebbe…

Il Milan pensa sempre a Tiemoué Bakayoko per rinforzare il proprio reparto di centrocampo. Il francese, ex Napoli, sarebbe interessato a tornare a Milanello dopo la buona stagione 2018/2019 sotto la guida dell’ex Gennaro Gattuso.

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, ci sarebbe anche la Juventus, che in caso di fumata nera per Manuel Locatelli, sarebbe pronta ad inserirsi prepotentemente.