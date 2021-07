Milan Bakyoko, Maldini detta le sue condizioni al Chelsea per il francese

Calciomercato Milan, Maldini chiaro col club di Abramovich: l’operazione Bakayoko possibile solo in prestito o con un indennizzo minimo

Calciomercato Milan, i rossoneri dettano al Chelsea le condizioni per il ritorno di Bakayoko a Milanello. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, il DT del Diavolo ha chiarito agli inglesi che l’operazione può essere conclusa solo in prestito o mediante un indennizzo minimo di tre-quattro milioni (anche inserendo l’obbligo di riscatto).

LA POSIZIONE DEL CHELSEA – Il club di Londra, che è disposto a cedere il francese visto che non rientra nei piani di Tuchel, ha controbattuto chiedendo una cifra tra i dieci e i dodici milioni. Troppi per il Milan che al momento ha quindi messo in standby l’operazione. Se ne riparlerà nella seconda metà di agosto.