Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato. In tal senso è aumentato il valore di Thiaw dal suo arrivo in rossonero.

Secondo quando riportato da Trasfermarkt il suo valore è migliorato di 5 milioni salendo a 20 milioni totali.