Calciomercato Milan, è lui il preferito di Pioli per l’attacco: i dettagli e le possibili mosse dei rossoneri

In questi ultimi giorni di mercato il Milan proverà a regalare a Pioli un nuovo rinforzo in attacco, sempre e solo se Lorenzo Colombo dovesse partire in prestito.

Sono due i nomi maggiormente chiacchierati in queste ore: Ekitike del PSG e Broja del Chelsea. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sarebbe proprio quest’ultimo il preferito del Milan.