Calciomercato Milan: ecco l’alternativa a Balogun

Tra i nomi accostati al Milan in chiave mercato c’è Balogun. Per l’attaccante c’è concorrenza, i rossoneri studiano l’alternativa

Tra i nomi accostati al Milan in chiave mercato c’è Balogun. Per l’attaccante c’è concorrenza, i rossoneri studiano l’alternativa:

secondo Footballnews24 sarebbe Reiss Nelson, fantasista tuttofare classe 1999 dell’Arsenal. L’inglese è a Londra dall’estate scorsa, quando è tornato dal prestito al Bournemouth, ma non ha incontrato grande fortuna in stagione, per questo potrebbe scegliere di andare via.