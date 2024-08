Calciomercato Milan, Pedullà SVELA: «L’obiettivo LOW COST può lasciare l’Italia». Gli AGGIORNAMENTI 

Calciomercato Milan, Alfredo Pedullà ha svelato un importante aggiornamento su Pinamonti, accostato pure ai rossoneri

Intervenuto sul proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha dato questo aggiornamento su Pinamonti, accostato al anche al calciomercato Milan:

PAROLE – «C’è stato un contatto, qualche giorno fa, per parlare dell’eventuale trasferimento di Andrea Pinamonti allo Stoccarda. I tedeschi investirebbero anche 15 milioni per il cartellino, ma non ci sono accordi sull’ingaggio considerato che c’è un tetto che lo Stoccarda non intende superare. Vedremo se ci saranno margini, nel frattempo Pinamonti non ha partecipato alla sfida di Coppa Italia di ieri, ulteriore conferma che l’attaccante confida sempre in una soluzione che gli consenta di lasciare il Sassuolo e di non partecipare al prossimo campionato di Serie B».