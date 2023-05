Milan, senti l’agente di Dia: «Ancora non sappiamo nulla sul futuro»

Frederic Guerra, agente dell’obiettivo del Milan Boulaye Dia, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del suo assistito

Frederic Guerra, agente dell’obiettivo di mercato del Milan Boulaye Dia, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del suo assistito.

«Ancora non si può dire quale sia il suo futuro. La cosa importantissima è che per comprare il ragazzo la Salernitana deve essere in Serie A e ancora non è fatta. Dobbiamo aspettare, poi si parlerà di acquisto, di opzioni e di tutto il resto. Per adesso non si può dire nulla perché ancora non sono sicuri di giocare in Serie A. Giuntoli lo segue? Piace a lui, come piace a un sacco di gente, in Inghilterra e in Francia. Ha caratteristiche diverse dai numeri 9»