Calciomercato Milan: addio a sorpresa in estate? Lo scenario

Addio a giugno? In vista dell’ estate in giocatore a sorpresa in difesa potrebbe salutare il calciomercato Milan. Ecco di chi si tratta:

come riportato da TMW potrebbe essere Florenzi. A quanto pare, il club sta valutando la cessione dell’ex Roma, probabilmente per rinforzare una fascia che sin qui ha mostrato carenze forti.