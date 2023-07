Calciomercato Milan, addio ad un obiettivo per l’attacco: ufficiale la firma sul contratto

Sfuma un obiettivo per il calciomercato del Milan in attacco. Il calciatore accostato ai rossoneri ha firmato col suo nuovo club

Era un obiettivo del calciomercato Milan, ma adesso non ci sono più chance per un suo arrivo in rossonero. Mauro Icardi si trasferisce a titolo definitivo al Galatasaray dopo l’esperienza in prestito dello scorso anno.

L’ex Inter ha appena firmato il suo nuovo contratto che lo legherà al club turco. Ad annunciarlo è il giornalista Gianluca Di Marzio su Twitter.