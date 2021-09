Calciomercato Milan, Adani: «Vlahovic non rimarrà a lungo a Firenze»

Lele Adani parla di Fiorentina-Inter anche nelle vesti di doppio ex della partita: ecco le dichiarazioni sul futuro di Dusan Vlahovic

Lele Adani, a La Gazzetta dello Sport, parla di Fiorentina-Inter, in particolar modo del futuro di Dusan Vlahovic, oggetto desiderio dell’attacco rossonero. Le sue parole:

«Se vedo Vlahovic a lungo a Firenze? Sincero? No. Per me tra un anno sarà altrove. E se l’Inter avesse avuto i soldi un mese fa…».