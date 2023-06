Calciomercato Milan, Reijnders chiaro: vuole solo i rossoneri! Ora...

Calciomercato Milan, Reijnders chiaro con l’AZ Alkmaar: vuole solo il Diavolo. Da convincere ora il club olandese, notoriamente un osso duro

Tijjani Reijnders è il grande obiettivo del calciomercato Milan per il centrocampo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri possono contare sulla ferma volontà del ragazzo che ha rifiutato diverse offerte dalla Premier League facendo presente all’AZ l’intenzione di prendere in esame solo il trasferimento a Milanello.

Da convincere c’è ora il club olandese, notoriamente un osso duro in sede di trattativa: Furlani non vorrebbe andare oltre i 18 milioni, bonus inclusi, l’AZ parte da una valutazione di poco superiore ai 20. La volontà di Reijnders può fare la differenza.