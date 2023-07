Calciomercato Milan, accordo raggiunto tra i rossoneri e Danjuma: prosegue la trattativa con il Villarreal per il prestito dell’esterno

Come riportato da Nicolò Schira, il Milan ha trovato un’intesa con Danjuma, esterno del Villarreal e individuato dai rossoneri come jolly per l’attacco.

Prosegue ora la trattativa con il Villarreal per il prestito oneroso con diritto di riscatto: sensazioni positive.