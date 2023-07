Calciomercato Milan, vicinissimo l’accordo con l’AZ Alkmaar per Reijnders: fumata bianca sempre più vicina

Come riferito da Sport Mediaset, e in particolare da Claudio Raimondi, è in arrivo la fumata bianca sul fronte Reijnders per quanto riguarda il calciomercato Milan.

L’ultima offerta dei rossoneri infatti, 20 milioni subito più altri 5 legati alla qualificazione in Champions League, sta per essere accettata dal club olandese.