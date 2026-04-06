Calciomercato Milan, Accomando: «Kean ha una clausola ma il Milan vuole fare il colpo davanti». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro del reparto offensivo dei rossoneri è al centro delle ultime indiscrezioni di calciomercato. Ai microfoni di allMilan.it, Orazio Accomando, noto esperto di trattative e volto di SportMediaset, ha analizzato i possibili scenari che riguardano il prossimo centravanti del Diavolo. Con la stagione che volge ormai al termine, la dirigenza di Via Aldo Rossi è già al lavoro per regalare al tecnico i giusti rinforzi per competere ai massimi livelli, sia in Serie A che, in caso di qualificazione, in Champions League.

PAROLE – «Vlahović è difficile in questo momento perché si dice sia molto avanzato il rinnovo con la Juve. Kean, dal punto di vista tecnico-tattico, è il più intrigante. Retegui non credo faccia al caso del Milan. Ha fatto una scelta di vita e professionale diversa. Kean ha una clausola importante, ma il Milan vuole fare il colpo davanti e Moise è maturo per giocarsi le sue carte in una squadra come il Diavolo».

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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