Calciomercato Juve: nome a sorpresa per la difesa. Arriva dal PSG!

Clamorosa indiscrezione sul mercato della Juve: possibile un arrivo in difesa dal PSG per Rugani

La Juve potrebbe fare un colpo in casa PSG. La nota trasmissione spagnola ‘El Chiringuito’ infatti rivela come il PSG potrebbe lasciar partire uno dei suoi prospetti per via dell’arrivo di Lionel Messi.

Si tratta di Thilo Kehrer, difensore classe 1996 arrivato nel 2018 per 37 milioni di euro dallo Schalke 04. Rinforzo che prenderebbe il posto del partente Rugani secondo la trasmissione spagnola, portando un elemento di sicuro affidamento ad Allegri.