Calciomercato Juve, Con Raiola l’occasione per parlare anche di Milan

Calciomercato, Secondo quanto riportato da Tuttosport, nei discorsi tra la Juve e Mino Raiola nel blitz dei giorni scorsi sarebbe emerso anche il nome di Alessio Romagnoli. Il club bianconero avrebbe iniziato a sondare il terreno per il difensore del Milan.

Romagnoli è ad un anno dalla scadenza del suo contratto con i rossoneri, e la Juventus potrebbe fiutare il colpo per il futuro. Senza dimenticare anche l’interesse, sempre in casa Milan, per Donnarumma.