Calciomercato Milan: torna di moda il nome di Raspadori

Tra i nomi in orbita Milan per l’attacco resta vivo il nome di Raspadori. C’è da dire che il suo arrivo non escluderebbe Ziyech

Tra i nomi in orbita Milan per l’attacco resta vivo il nome di Raspadori. A fare il punto della situazione Claudio Raimondi durante il tg di SportMediaset:

«Visto le difficoltà ad arrivare a certi nomi per il Milan torna di moda il nome di Raspadori, potrebbe esserci anche un’offerta settimana prossima per l’attaccante del Sassuolo. C’è da dire che sarebbe un colpo che non escluderebbe un’altro rinforzo nel reparto: non escluderebbe il colpo Ziyech se dovesse poi arrivare l’ok del Chelsea, così come Dybala, per ora non c’è un’offerta ma i rossoneri restano viglili sull’argentino»