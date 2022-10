Calcio Femminile: Italia 14^ nel ranking FIFA

La FIFA ha reso noto il nuovo ranking delle nazionali femminile: l’Italia occupa il quattordicesimo posto, migliorando di uno la sua posizione

la FIFA ha diramato il nuovo ranking mondiale per quanto concerne le nazionali femminili. Solidamente al primo posto gli Stati Uniti, seguita dalla Svezia, che scavalca la Germania, adesso sul terzo gradino del podio. L’Italia non rientra nella top ten mondiale, ma in crescita.

Rispetto all’ultimo report, le azzurre guadagnano una posizione: nel Ranking di agosto erano al quindicesimo posto, mentre attualmente sono al quattordicesimo. E domani scopriranno anche in quale girone giocheranno nel prossimo mondiale.