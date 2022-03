Chiusa (o quasi) la fase di qualificazione, ecco il Dream Team dei calciatori che non giocheranno i prossimi Mondiali in Qatar

Corre veloce il conto alla rovescia verso i Mondiali 2022 in programma in Qatar: la presenza di grandi stelle sarà in buona parte però offuscata dall’assenza degli Azzurri, protagonisti indiscussi nella nostra Top 11 dei calciatori che non giocheranno la rassegna iridata.

Un vero e proprio Dream Team, il cui valore complessivo di mercato sfiora la cifra pazzesca di 800 milioni di Euro. Complice naturalmente la matrice fortemente italiana di una formazione spregiudicata nel suo 3-4-3 ultraoffensivo che può contare su un reparto d’attacco da far paura a chiunque. Vedere per credere.