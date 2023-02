Calamai: «Sulla questione plusvalenze ho un pensiero chiaro»

Luca Calamai, giornalista, ha parlato della questione plusvalenze e dell’inchiesta scoppiata in casa Juve: le sue parole

A TMW Radio, Luca Calamai ha parlato così della questione plusvalenze:

«Bisogna studiare un metodo che possa creare un paracadute, ma in questo momento non c’è un regolamento specifico. Nel caso della Juventus a far la differenza sono state le intercettazioni, sennò stiamo nel campo della soggettività. Di cosa parliamo? Per me se un giocatore vale 100 milioni, è una valutazione soggettiva. Poi se ci sono delle prove con la dichiarata intenzione di modificare i bilanci allora la situazione cambia».