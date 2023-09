Calamai: «Corsa a due per lo Scudetto». Poi fa i complimenti a Pioli per il grande avvio di campionato: le parole

Intervenuto su TMW, Calamai ha parlato così del Milan e della corsa allo scudetto. Le sue dichiarazioni.

CALAMAI – «Prepariamoci fin da ora al derby di Milano. In programma dopo la sosta della Nazionale. Sarà una sfida speciale. Milan e Inter sono le due favorite per lo scudetto. Sono sempre stato innamorato dell’uomo Stefano Pioli. Negli ultimi tempi sono stato conquistato dall’allenatore Pioli. Solo lui questa estate poteva entrare in un gruppo profondamente rinnovato e a tempo di record trasformarlo in una squadra divertente e spietata. Dicono che abbia rubato qualche buona idea al City di Guardiola. Io vedo il marchio di fabbrica di un allenatore che sa tirare fuori il meglio dal materiale che gli viene messo a disposizione»