Calafiori Milan: il difensore pronto al salto in una big, la RIVELAZIONE del primo DS

Quello di Calafiori, accostato al calciomercato Milan, è uno dei nomi più “caldi” in vista della prossima sessione estiva. La rivelazione sul futuro

Riccardo Calafiori, nella prossima sessione estiva sarà oggetto di desiderio di molti club tra cui il calciomercato Milan. Del suo futuro ne ha parlato così a Calciomercato.com, Roberto Pica, dirigente dell’ASD Petriana Calcio oggi come nel 2008, quando la società dilettantistica romana lo accolse tra le sue fila:

LE PAROLE – «Sì, per me è già pronto per la Juventus. E innanzitutto proprio perché – al di là delle doti tecniche, innegabili – è un ragazzo con la testa sulle spalle e la mentalità giusta, che è la cosa che conta di più in assoluto. Lasciando il Bologna saluterebbe comunque una realtà importante, che sta facendo stagioni straordinarie, ma se ti chiama una cosiddetta “big” è giusto accettare. L’ambizione di voler migliorare sempre è fondamentale per un calciatore, e un atleta in generale»