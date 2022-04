Calabria sui pochi gol segnati: «Dobbiamo tirare di più»

Davide Calabria è convinto che per aumentare l’efficacia in zona gol del Milan sia necessario tirare di più verso la porta avversaria

Intervistato da SportMediaset, Davide Calabria ha parlato anche delle difficoltà offensive del Milan:

«È sotto gli occhi di tutti che abbiamo consolidato la fase difensiva e che ci manca il guizzo che ci porti in vantaggio. Abbiamo sempre pensato questa cosa che se riusciamo a non prendere gol, poi uno lo facciamo. In questo periodo ci sta mancando questa cosa ma penso che agli attaccanti capiti un periodo così ma devono avere fiducia. Dobbiamo tirare di più perché l’unico modo di fare gol è tirare. Dobbiamo dare qualcosa in più per portare a casa partite difficili».