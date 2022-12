Calabria sui compagni al Mondiale: «Ho scritto a Theo e Giroud». Le dichiarazioni del capitano e terzino rossonero

Davide Calabria parla così di Giroud e Theo Hernandez, impegnati al Mondiale in Qatar. Le sue dichiarazioni a MilanTV.

COMPAGNI AL MONDIALE – «Ho scritto a Oli e Theo, dispiace che non sono con noi da subito ma hanno un grandissimo obiettivo. Meritano di essere visti, penso che possono vincere il Mondiale perchè hanno una squadra davvero forte, me lo auguro per loro.»