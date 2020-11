Calabria su Ibrahimovic: «Ha una mentalità che nessun altro giocatore ha»

Il terzino rossonero Davide Calabria ha parlato di Zlatan Ibrahimovic nell’intervista rilasciata a Carlo Pellegatti

Davide Calabria ha rilasciato una lunga intervista a Carlo Pellegatti per StarCasinò Sport.

Calabria ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: «Penso sia stato fondamentale soprattutto all’inizio perché per un ragazzo giovane come me, che ha comunque già fatto tante partite, ha fatto capire cosa voglia dire vincere a tutti i costi. La malattia di vincere a tutti i costi: non devi mai essere soddisfatto… non c’è un limite, non ha senso porsi dei limiti, non ha senso pensare di accontentarsi di un risultato. Devi volere solo la vittoria, soprattutto in una squadra come questa. La mentalità che ho riscontrato in lui non l’avevo mai vista prima in nessun altro giocatore. Penso che abbia fatto bene veramente a tutti. Avere un giocatore che ha vinto tanto e che si mette nuovamente in gioco dopo un infortunio grave e da un altro tipo di calcio, ha rappresentato qualcosa di positivo per tutti, anche in ottica futura».