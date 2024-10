Calabria Milan, cambia il ruolo del capitano dello scudetto: «Non ha leadership totale. E dopo l'infortunio giocherà...»

Calabria Milan, il suo ruolo da capitano cambia rispetto all’anno dello scudetto: la situazione del difensore rossonero ora infortunato

Gazzetta.it ha fatto un focus su Calabria e il suo ruolo da capitano del Milan che potrebbe cambiare rispetto all’anno dello scudetto.

IL FOCUS – «Calabria è un ragazzo del Milan, ha giocato solo in un club, era milanista da bambino, è stato il capitano effettivo dello scudetto. Chi ha vissuto Milanello dice che Davide negli ultimi anni è stato un portavoce della squadra, come fascia comanda, anche se non ha leadership totale. Soprattutto, in questo momento è infortunato e, al rientro, si dividerà le partite con Emerson Royal. Può un capitano giocare una partita su due?».