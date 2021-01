Calabria è insuperabile: è il migliore per contrasti vinti dell’intera Serie A

Davide Calabria è diventato una certezza del pacchetto arretrato del Milan: il terzino è primo per contrasti vinti in Serie A

Davide Calabria sta vivendo un momento d’oro al Milan in questa stagione. A testimoniare l’ottimo andamento del terzino italiano è il dato riguardante i contrasti vinti che lo vede comandare non solo in rossonero ma nell’intera Serie A.

Secondo quanto riportato da WhoScored Calabria ha infatti vinto in media quattro contrasti a partita (60 in totale), quasi uno in più del secondo in classifica (Simone Bastoni) fermo a 3.1.